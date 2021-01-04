شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن بيه يتلقى اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمن جهود القيادة الرشيدة الاستثنائية في التعامل مع هذه الأزمة العالمية منذ بدايتها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على أن تكون دولة الإمارات من أوائل الدول في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وقال إن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لمساعدة دول العالم في مكافحة هذه الجائحة وإرسالها المساعدات الطبية واللقاحات، هي خطوة إنسانية. (وام)