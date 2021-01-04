شكرا لقرائتكم خبر عن " الإخواني والوزير والثائر" في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة"، جانباً من أسرار فيلم " القاهرة 30" كواحد من أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

يقول الكاتب شريف عارف: رواية "القاهرة الجديدة" أو "فضيحة في القاهرة" صدرت في طبعتها الأولى عام 1946، وصور خلالها أديب مصر العالمي نجيب محفوظ حياة مجموعة من طلبة جامعة القاهرة، خلال ثورة 1935، ونهاية حكم الملك فؤاد، فيقدم وصفُاً للتيارات السياسية والمجتمعية.

وأضاف " عارف " فكرة الثورة التي تنتج زعيماً شعبياً أو أفراداً مؤمنين بأهدافها، ظلت سمة غالبة على أدب نجيب محفوظ وانعكست بالطبع على السينما وربما إتضح ذلك في روايته الملحمية الفريدة "الحرافيش"، وثلاثيته الأكثر عمقاً في مناقشة فكرة الثورة والثائر والزعيم، عقب ثورة 1919.

وأوضح " عارف " أن " محفوظ " قدم خلال العمل عدداً من الشخصيات التي تمثل واقع المجتمع منها الثائر والوزير الفاسد ، ولكن عند تحويل حذف شخصية " مأمون" وهو الطالب الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان، وذلك لأن الفيلم تم إنتاجه عام 1966 ، أي بعد عام واحد من الحكم على قادة الإخوان في "تنظيم 65".

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .