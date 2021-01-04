"تفاصيل اغتصاب طالبة طب في الجيزة وقضية احتكار الدواء".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

حبس المتهم باغتصاب طالبة الطب بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب طالبة بكلية الطب بعدما اعتدى عليها جنسيًا داخل شقته.

هروب دام أسبوعين.. سقوط المتهم الرئيسي بالاعتداء على طالب بكلب أمام أخته

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهم الرئيسي في واقعة اعتداء شابين على طالب بكلية الهندسة مستخدمين كلبًا بمنطقة إمبابة.

"دواء لوقف النزيف".. شهادة صيدلي تكشف أسرار مقتل قاصر على يد شقيقتها بالبدرشين

خطة محكمة ظنت ذات الـ19 ربيعا أنها ستحول دون كشف جريمتها في حق أختها الصغرى، والتي احتضنت جدران المنزل أحداثها في أمسية مأساوية.

بتهمة التهرب الضريبي.. الجنح تغرم الفنان محمد عدوية 343 ألف جنيه

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة الفنان محمد عدوية، بتغريمه مبلغ 343 ألفا و429 جنيها، مقدار الضريبة المستحقة، لاتهامه بالتهرب من دفعه للضرائب العامة.

الجنح تبرئ مجدي عبدالغني في 3 دعاوى ميراث

قضت محكمة جنح الدقي ببراءة مجدى عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من 3 جنح جنائية جديدة مقيدة تحت أرقام (12273- 12275 - 122278) لسنة 2020 جنح الدقي، في قضايا الميراث.

استدرجها من فيسبوك.. تفاصيل اغتصاب سائق طالبة طب في الجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الاثنين، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب طالبة طب، داخل شقته بمنطقة الهرم، بعدما استدرجها بحجة توفير فرصة عمل لها كجليسة لأطفاله بمرتب شهري بعد وفاة زوجته.

شاهد بـ"أحداث مكتب الإرشاد": محمود عزت أمر بإطلاق النار على المتظاهرين

تواصل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

15 فبراير.. طعن قضية " احتكار الدواء الكبرى" في النقض

حددت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلسة 15 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "باحتكار الدواء الكبرى".

حفظ التحقيقات في حريق معهد صقر قريش بالبساتين

قررت نيابة البساتين، حفظ التحقيقات في واقعة حريق نشب بمسجد يعلوه معهد صقر قريش، بدائرة القسم.

شاهد في "أحداث الإرشاد" يكشف دور محمود عزت في الواقعة: "أشرف على السلاح"

استمعت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، لشهادة مصطفى عبد الغفار، ضابط بقطاع الأمن الوطني، خلال مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

خانتني وطردتني.. اعترافات المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة بولاق

تجرى نيابة حوادث جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور.

ذبحهم وغسل ملابسه.. القصة الكاملة لمقتل "تيسير" وطفليها في شبرا الخيمة

لم يكتفِ "محمود. م" الذي يبلغ من العمر 21 سنة، بقتل شقيقته ذبحا بسكين، لكنه قتل طفليها بنفس الطريقة، ثم تخلص من جثة أحدهما في ترعة الإسماعيلية، وأرجع سبب ارتكابه الواقعة إلى سوء سلوك شقيقته، لكن شهادة جيرانها اختلفت عن رواية المتهم، إذ كانت تتمتّع بسمعة جيدة، وتحظى باحترام ومحبة الجميع.

جريمة داخل تاكسي.. كواليس مقتل سيدة على يد شقيقها بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بطريق الواحات، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة.

إداريًا.. تأجيل محاكمة أحمد شفيق في اتهامه بإهدار المال العام لـ 6 يناير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وآخرين في اتهامهم بإهدار المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "جمعية خدمات مصر، حديقة الأسرة "، إداريًا إلى جلسة 6 يناير.

الكريمات و30 يونيو أبرزها.. فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الاثنين، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .