الهيئة الأوروبية للأدوية تؤجل قراراها بشأن لقاح موديرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - امستردام - (د ب أ)

أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية في امستردام، مساء اليوم الاثنين، تأجيل قرارها بشأن توصيات استخدام لقاح ثان مضاد لكورونا في دول الاتحاد الأوروبي وهو لقاح موديرنا إلى بعد غد الأربعاء.

وقد اجتمعت لجنة خبراء الهيئة اليوم بصورة مبكرة بمقدار يومين مقارنة بالموعد الذي كان مزمعا بالأساس لهذا الاجتماع وأجرت مشاورات حول التصريح بلقاح شركة موديرنا الأمريكية.

وقال ممثل هولندا في اللجنة إنه لا تزال هناك بعض الأسئلة العالقة في هذا الشأن داخل اللجنة.

كانت الهيئة لم تستبعد إمكانية صدور قرار خلال الجلسة العادية للجنة بعد غد الأربعاء.

يشار إلى أن لقاح موديرنا مصرح به بالفعل في الولايات المتحدة وكندا.

وفي حال صدور توصية إيجابية من الهيئة بتداول اللقاح، فيجب أن تحصل هذه التوصية على موافقة المفوضية الأوروبية وتعتبر الخطوة الأخيرة مجرد إجراء شكلي ويمكن أن يتم في أقصر وقت.

وفي هذه الحالة سيكون لقاح موديرنا ثاني لقاح مضاد لكورونا يتم السماح بتداوله في دول الاتحاد الأوروبي بعد اللقاح الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية وشركة فايزر الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب لدى شركة موديرنا بالفعل 160 مليون جرعة من اللقاح.