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الكويت تعلن بدء صفحة جديدة مشرقة من العلاقات الخليجية الخليجية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، أن سمو الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير ، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح سمو الأمير الشيخ

نواف الأحمد.

وقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم.

وتستضيف المملكة العربية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول غداً الثلاثاء في مدينة

العلا. وحدثت الأزمة الخليجية في العام 2017 وتواصلت منذ ذلك الوقت الجهود الكويتية لرأب الصدع وحل الخلاف بين الأشقاء.

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر قال في الرابع من ديسمبر الماضي، إن هناك مباحثات مثمرة جرت مؤخراً، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المصالحة الخليجية.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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