رسميًا .. الكويت تعلن فتح الحدود بين السعودية وقطر

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح الشيخ أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتي، أنه قد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

كما كان قد أجرى الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية