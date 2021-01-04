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رسميًا .. الكويت تعلن فتح الحدود بين السعودية وقطر

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ياسر رشاد - القاهرة -  

صرح الشيخ أحمد الناصر، وزير الخارجية الكويتي، أنه قد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية وقطر.

كما كان قد أجرى الأمير أجرى اتصالاً بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي، الأمير ، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، وبناء على اقتراح الأمير الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتباراً من مساء هذا اليوم. 

الجدير بالذكر أن المملكة العربية

السعودية تستضيف القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول غداً الثلاثاء في مدينة العلا.
يُشار إلى أن وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر قال في الرابع من ديسمبر الماضي، إن هناك مباحثات مثمرة جرت مؤخراً، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود المصالحة الخليجية.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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