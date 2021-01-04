فيلادلفيا تعوض أمريكيا قضى 28 عامًا في السجن ظلمًا بـ 10 ملايين دولار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أنها قد قررت دفع تعويض قدره 10 ملايين دولار تقريبا لرجل قضى في السجن 28 عاما إثر إدانته بجريمة قتل لم يرتكبها.

كما وقد أفادت المدينة إنها وافقت على دفع 9.8 مليون دولار، لتشيستر هولمان الثالث، الذي قد تمت تبرئته بعد أن قضى نحو ثلاثة عقود في السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، بحسب صحيفة "فيلادلفيا

إنكوايرر". وفقاً لـ سبوتنيك.

واعتبرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتم دفعه في واحدة من أكبر تسويات الإدانة الخاطئة في تاريخ فيلاديلفيا.

وبحسب الصحيفة، فإن هولمان الثالث كان يبلغ من العمر 21 عاما، عندما وجهت إليه في عام 1991 تهمة قتل طالب في عملية سطو فاشلة بمدينة فيلادلفيا.

وأشارت إلى أنه كان يعمل في ذلك الوقت سائقا للسيارات المصفحة، ولم يكن لديه أي سجل إجرامي.

ولم يتم اكتشاف أي دليل مادي يربط بينه وبين إطلاق النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة بنسلفانيا.

وفي عام 2018 وافقت وحدة "نزاهة الإدانة" التابعة للنائب العام لاري كراسنر، على مراجعة قضيته.

وفي النهاية خلصت الوحدة إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل، وأمر قاض بإطلاق صراحه في 2019، بعد أن بلغ من العمر 49 عاما.