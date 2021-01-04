روسيا: قرار إيران حول زيادة تخصيب اليورانيوم كان متوقعًا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مندوب روسيا الدائم، لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، مُشيراً إلى أن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، كان "خطوة متوقعة، لكنها قابلة للتراجع عنها".

كما وكان قد كتب أوليانوف على "تويتر": "أعلنت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، الخطوة متوقعة في ضوء القانون الذي أقره البرلمان الإيراني مؤخرا. والأمر الرئيسي هو أن هذه الخطوة

تظل قابلة للتراجع عنها في إطار تطبيع محتمل". وفقاً لـ روسيا اليوم.

وأشار إلى أن "روسيا غير راضية عن رفض طهران الإضافي لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "لا يوجد شيء يمكن التهويل له. البرنامج النووي الإيراني شفاف تماما ويمكن التحقق منه، من الضروري التركيز على التنفيذ الكامل

لهذه الاتفاقية".

وأعلنت إيران أنها استأنفت الاثنين تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وأنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

الجدير بالذكر أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

قال المتحدث علي ربيع للوكالة “قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب”.

وكان قد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.