وزير الخارجية الإيراني: التراجع عن تخصيب اليورانيوم رهن التزام الجميع بالاتفاق النووي

ياسر رشاد - القاهرة -

صرح محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، مشيرا إلى أنه يمكن العودة عن هذا الإجراء عند التزام الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب ظريف: "استأنفنا التخصيب بنسبة 20٪، كما شرّع برلماننا وتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك

رسميا". وفقاً لـ روسيا اليوم.

وأضاف: "تتوافق إجراءاتنا تماما مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي الإيراني، بعد سنوات من عدم الامتثال من قبل العديد من المشاركين الآخرين في الاتفاق".

ولفت ظريف إلى أنه يمكن لإيران عكس إجراءاتها بالكامل عند امتثال جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي.

الجدير بالذكر أن

إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

قال المتحدث علي ربيع للوكالة “قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20% في مجمع فوردو للتخصيب”.

وكان قد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك