لبنان تُعلن حالة الإقفال العام بسبب تفشي كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها تُعلن حالة إقفال البلاد العام من يوم الخميس المقبل وحتى أول شهر فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأقرت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً. وفقاً لـ سبوتنيك.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال الاجتماع إن "أسرة العناية الفائقة لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي البلاد أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير". وأكد على أن مواجهة كورونا تحتاج إلى وعي مجتمعي

يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات التي تتخذ.

وأضاف دياب "نستطيع إقفال البلد ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص وأن نضع شرطي مع كل مواطن".

بدوره أعلن ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ أن هذا الاسبوع سيتم توقيع عقد لقاح فايزر.

وقال حسن بعد الاجتماع إن التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جداً على حياة المواطين بظل عدم قدرة القطاع الطبي الخاص مؤازرة القطاع الصحي العام بتأمين أسرة للعناية الفائقة للحالات المتزايدة لمرضى فيروس كورونا.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان منذ 21 فبراير الماضي إلى 189278 حالة بحسب تقارير وزارة الصحة.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.