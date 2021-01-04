بريطانيا تُعلن تسجيلها 58784 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت بيانات رسمية أن بريطانيا قد سجلت 58784 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الاثنين في رقم قياسي، إضافة إلى 407 وفيات إضافية بفيروس كورونا المستجد.

وكانت بريطانيا قد سجلت أمس الأحد 54990 إصابة و454 حالة وفاة.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد

لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.