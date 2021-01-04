المكسيك تعتزم تطعيم السكان فوق الـ60 عاماً

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين إنه تعهد بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ضد مرض كوفيد- 19 بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف الرئيس المكسيكي المعروف باسم املو، في إفادته الصباحية اليومية بأنه يراجع من هي وكالات الرقابة والهيئات التنظيمية التي ليست هناك، أو يمكن دمجهم في وكالات أخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن الرئيس المكسيكي قوله إن مراقب الدولة يمكن أن يقوم بمهمة وكالة الشفافية الوطنية ،(إ ي إن ايه إي).

وذكر أن المكسيك بحاجة إلى تعزيز تدابير التقشف هذا العام.

وحتى أمس الأحد سجلت المكسيك 44ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا و126851 حالة وفاة، وفقاً لبيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج .