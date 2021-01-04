الكويت تعلن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم.



وقال الشيخ أحمد إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن التوقيع على بيان قمة العُلا.



وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر بدءا من مساء اليوم، كما تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة.



ويلاحظ غياب الإمارات والبحرين عن هذا الإعلان الخليجي الذي جاء قبل ساعات من انعقاد قمة العلا.



وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى قبل ساعات رسالة شفهية من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقام بنقل الرسالة إلى أمير دولة قطر وزيرُ الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال زيارته للدوحة مساء اليوم الاثنين.



ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمير الكويت إلى أمير قطر الذي حمّل بدوره الشيخ أحمد تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وجاءت رسالة أمير الكويت في إطار جهود الساعات الأخيرة لحل الأزمة الخليجية، قبل القمة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها غدا الثلاثاء في مدينة العُلا بالسعودية.



وتوقع مراقبون، أن الأوضاع تتجه نحو الانفراج. ويذكر أنه تواصلت على مدى الأيام الماضية الاتصالات السعودية القطرية بوساطة كويتية.



وكان موعد القمة قد أرجئ من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى يناير/كانون الثاني الجاري، لمنح المزيد من الوقت لجهود الوساطة.



من ناحية أخرى، لا تبدي الإمارات والبحرين الاستعداد نفسه تجاه تلك الجهود، حيث شهدت الفترة الأخيرة أزمات عدة افتعلتها البحرين بإيعاز من الإمارات، على غرار أزمة المياه الإقليمية وأزمة خرق الأجواء.

المصدر: الجزيرة