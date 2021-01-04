شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يرحب بفتح الأجواء بين المملكة وقطر: تعزيز البيت الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، بفتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين المملكة ودولة قطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح بعد اتصالات هاتفيه أجراها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مساء اليوم.

وأكد الحجرف أن هذا الخطوة والتي تأتي عشية انعقاد الدوره 41 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة العلا، والتي تنطلق أعمالها غدا الثلاثاء، إنما يعكس الحرص الكبير و الجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات، بفضل الله، ثم بحكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التى تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وأضاف الحجرف، أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي، والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.