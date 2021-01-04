أكد وحدة الصف الخليجي.. اتصال هاتفي بين الكويت والسعودية وقطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا بالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، الإثنين، إنه جرى التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة.



وأضاف الشيخ أحمد ناصر الصباح، إن الاتفاق جرى على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، اعتبارا من مساء اليوم الإثنين.

وأوضح الوزير الكويتي، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن توقيع "بيان العلا" الذي يعد إيذانا ببدء صفحة مشرقة في "العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها".

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.