السعودية وقطر تعيدان فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية اعتبارا من مساء اليوم الإثنين.

وفي مؤشر واضح على انفراجة كبيرة بالأزمة الخليجية، قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إن "سياسة بلادنا قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ41التي تستضيفها السعودية غدا الثلاثاء "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وتابع ولي العهد السعودي: "القمة الخليجية ستترجم تطلعات الملك سلمان وقادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا'.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج وبما يحقق أمنها واستقرارها.



من جانبه رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف بفتح الأجواء الجوية والحدود بين السعودية وقطر.

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع بين الأشقاء في الخليج العربي، لكن الإشارات الصادرة مساء اليوم الإثنين والتي مثلت ثمرة لجهود مضنية خلال الأسابيع القليل الماضية تشير لقمة استثنائية تعزز وحدة الصف الخليجي.

