3.3 ملايين يورو لمكافحة الدرن في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الاتحاد الأوروبي 3.3 ملايين يورو لتعزيز مكافحة مرض الدرن في ليبيا، وذلك عبر مشروع مدته 18 شهرا.

وقالت منظمتا الصحة العالمية والدولية للهجرة، في بيان مشترك: إن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، مشيرتين إلى تعرض النظام الصحي في البلاد لأضرار فادحة خلال النزاع الذي دام عقدا من الزمن.

وأضاف البيان: ليبيا معرضة بشكل خاص لخطر الأمراض المعدية مثل الدرن، إذ تستضيف أكثر من 570 ألف مهاجر، 39% منهم يعيشون في ظروف غير صحية وفي اكتظاظ شديد، أي أكثر من 6 أشخاص يعيشون في غرفة واحدة.