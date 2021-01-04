3.3 ملايين يورو لمكافحة الدرن في ليبيا

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وقالت منظمتا الصحة العالمية والدولية للهجرة، في بيان مشترك: إن معدل الإصابة بالدرن في ليبيا آخذ في الازدياد، مشيرتين إلى تعرض النظام الصحي في البلاد لأضرار فادحة خلال النزاع الذي دام عقدا من الزمن.وأضاف البيان: ليبيا معرضة بشكل خاص لخطر الأمراض المعدية مثل الدرن، إذ تستضيف أكثر من 570 ألف مهاجر، 39% منهم يعيشون في ظروف غير صحية وفي اكتظاظ شديد، أي أكثر من 6 أشخاص يعيشون في غرفة واحدة.
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