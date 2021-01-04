شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: القمة الخليجية ستكون جامعة للصف موحدة للكلمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد ولي العهد السعودي أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.