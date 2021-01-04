شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي يحصل على تعويض ضخم بعد سجنه 28 عاماً «ظلماً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل مواطن أمريكي قضي 28 عاماً في السجن على خلفية تهمة لم يرتكبها على تعويض يقدر بـ 10 ملايين دولار.

ووافقت مدينة فيلادلفيا على دفع تعويض قيمته 9.8 مليون دولار، إلى تشيستر هولمان الثالث في واحدة من أكبر تسويات الإدانة غير المشروعة في تاريخها.

اتهم تشيستر هولمان الثالث وهو في عمر الـ 21 عاماً بقتل الطالب تاي جونغ هو، في جامعة بنسلفانيا، في عملية سطو فاشلة بمدينة فلادلفيا عام 1991، حيث كان يعمل وقتها سائقاً للسيارات المصفحة. رغم أنه لا يملك سجلاً إجرامياً.

في عام 2018، وافقت وحدة «نزاهة الإدانة» التابعة للنائب العام لاري كراسنر، على مراجعة قضيته. وخلصت إلى أنه من شبه المستحيل أن يكون قد نفذ عملية القتل. وفي عام 2019، أمر قاض بالإفراج عن الرجل البالغ من العمر 49 عاماً، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود أمضاها وراء القضبان. وقال القاضي، إن الشرطة والمدعين حينذاك، أقاموا قضيتهم على أقوال ملفقة من أشخاص اعتمدوا عليهم كشهود.

تشيستر هولمان قال: إنه كان «مستهدفاً لأنه رجل أسود يقود سيارة دفع رباعي بيضاء»، التي كانت تطابق وصف سيارة شوهدت وهي تغادر مسرح الجريمة. وأضاف في بيان: «لا توجد كلمات تعبر عما أُخذ مني، لكن هذه التسوية تغلق فصلاً صعباً في حياتي أنا وعائلتي، والآن نبدأ فصلاً جديداً».