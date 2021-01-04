شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طرد في مباراة البطائح والذيد تثير الجدل في دوري الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أشعلت الفرق المرشحة للصعود، الصراع على بطاقتي الترشح لدوري الخليج العربي بفوزها في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى، وارتفعت أسهم العروبة والحمرية ودبا الفجيرة ومسافي من جديد، لتضيق الخناق على البطائح والإمارات الذي غاب عن الجولة، وحققت فرق العروبة والحمرية والبطائح انتصارات صعبة بنتيجة واحدة «1-صفر»، فيما فاز مسافي على العربي 4-1، وكسب العروبة التعاون 4-0.

شهدت الجولة 3 حالات طرد وخروج الورقة الصفراء 23 مرة، فيما جاءت فقيرة تهديفياً، حيث سجل 12 هدفاً في المباريات الخمس، ولم يحدث تغيير في قائمة الهدافين بنهاية الجولة، فالبرازيلي ديجو لاعب الإمارات مازال في الصدارة برصيد 8 أهداف رغم غيابه عن الجولة.

ومضى البطائح في طريق الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على حساب الذيد بهدف، واستفاد الفريق من طرد مازن المدافع العماني في الدقيقة 46 قبل أن يطرد مايد الزعابي في الدقيقة 93، وعانى المضيف في المباراة لكنه حقق هدفه ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول متمسكاً بالصدارة، ويعتبر هذا الفوز هو الخامس للفريق على التوالي بقيادة المدرب العبيدي، وبالمقابل فالذيد خسر مباراة دفع فيها ثمن النقص العددي وكان الفريق قدم أداءً جيداً لكن الاستمرار بعشرة لاعبين لأكثر من 40 دقيقة كان سبباً مباشراً في الخسارة، فيما جاء طرد الزعابي في الوقت الإضافي ولم يكن مؤثراً.

الشمالي يفجر أزمة

وكان قرار يوسف الشمالي حكم مباراة البطائح والذيد بطرد مازن مثيراً للجدل، فالحالة اعتبرها الكثيرون عادية، حيث كان لاعب الذيد يراقب المهاجم البرازيلي ألكسندر لاعب البطائح قبل تنفيذ ركلة زاوية للبطائح وحدثت مدافعة معتادة بين اللاعبين وسقط مازن أرضاً، ففوجئ بالحكم يقصيه من الملعب مما يستدعي غيابه مباراتين عن فريقه، وأثارت هذه الحادثة جدلاً كبيراً وأعادت المطالبة باستخدام تقنية الفيديو من جديد.

وقال إبراهيم المهيري خبير التحكيم إن قرار الحكم بطرد لاعب الذيد غير صحيح، وأيضاً قرار إنذار لاعب البطائح صحيح، لكن طرد لاعب الذيد غير صحيح، والصحيح أن يخرج البطاقة الصفراء للاعبين الاثنين لأن الحالة عادية ولا ترقى للطرد».

قرار غير موفق

وقال ناصر الطنيجي مشرف فريق الذيد إن الحكم لم يوفق في إقصاء اللاعب، مشيراً إلى أن مازن والجهاز الفني والإداري، وكل من شاهد المباراة فوجئ بالطرد وأوضح: «كان القرار غريباً، والأغرب أن لاعب البطائح حصل على بطاقة صفراء، والسؤال لماذا طرد مازن؟ إذا كان بسبب حدوث اشتباك بينه ولاعب البطائح، فلماذا لم يطرد الحكم اللاعبين معاً؟، وإذا كانت الحالة لا ترقى للطرد ولذلك نال لاعب البطائح الورقة الصفراء، فبالتالي كان يجب أن يحصل مازن على بطاقة صفراء أيضاً».

فرق الأولى متضررة

وطالب جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بتوسيع عمل هيئة الاعتراض لتشمل دوري الأولى، وقال: «هذه اللجنة أو الهيئة عملها يقتصر على دوري الخليج العربي، لذلك لم تسقط بطاقة ليما لاعب الوصل لأنه طرد في الكأس، وأسقطت بطاقة بندر الأحبابي، وأنا أرى أنها أخطات لأن طرد بندر في رأيي صحيح، عموماً أعتقد أن فرق الأولى تضررت وستتضرر من حالات طرد غير صحيحة، فلو كانت هناك هيئة اعتراض لأُعيد النظر في الكثير من الحالات، ولكن قبل أن نطالب بمراجعة بطاقات الأولى، على الجهات المعنية أن تعيد نقل المباريات، فإلى أي شيء تستند هيئة الاعتراض في مراجعة البطاقات، وهي بالتأكيد لن تعتمد تسجيل الأندية لأنه يتم بكاميرا واحده وبواسطة «يوتيوب»، لكن إذا تم نقل المباريات تلفزيونياً، فالوضع مختلف، وأيضاً لابد من تطبيق تقنية «الفار».

استعادة الوصافة

واستعاد مسافي ذاكرة الفوز بعد خسارتين من البطائح ودبا الفجيرة، مستعيداً المركز الثاني، وحقق فريق المدرب عبدالغني نوح انتصاراً كبيراً 4-1 على العربي رافعاً رصيده إلى 12 نقطة مسجلاً أفضل بداية، بينما أكد العربي أنه يكتب سطراً ويترك آخر، فهو فاز في الجولة السادسة على التعاون وخسر في هذه الجولة وتبدو نتائج الفريق متأرجحة، وهو في المركز التاسع حالياً برصيد 6 نقاط من 6 مباريات.

وحقق دبا الفجيرة فوزه الثاني توالياً بقيادة مدربه سليمان البلوشي هذه المرة على حساب مصفوت ، ووصل دبا إلى 11 نقطة متساوياً مع الإمارات ودبا الحصن، فيما ظهر مصفوت بمظهر جيد وخسر بصعوبة وبقي برصيد 3 نقاط في المركز قبل الأخير.

مباراة النقاط الست

ونجح الحمرية في التفوق على دبا الحصن في مباراة مهمة منحت العنابي دفعة كبيرة على مستوى الثقة والمعنويات وفي صراع الصعود، وهو كان بحاجة لهذا الانتصار ليعزز حظوظه في المنافسة، ورفع العنابي رصيده إلى 9 نقاط ورغم أنه مازال بعيداً عن البطائح، لكنه بالمقابل قريب من الثاني والثالث والرابع والخامس، أما دبا الحصن فخسر مباراة تعتبر بست نقاط، ولو أنه كسب هذه الجولة لانتزع الوصافة ولكان على بعد 4 نقاط من البطائح المتصدر لكنه بقي برصيد 11 نقطة في المركز الرابع، ويمكن القول إنه الخاسر الأكبر من الجولة لأن كل منافسيه فازوا.

العروبة يتفوق

واكتسح العروبة التعاون برباعية نظيفة، وهو عاد بسرعة بعد أن خسر في الجولة السادسة أمام الحصن واقترب العروبة أكثر من المقدمة برصيد 8 نقاط، فيما كانت خسارة التعاون متوقعة في ظل النقص الكبير في صفوف الفريق لكن في الأخير يفترض ألا تكون الغيابات عذراً فهي متوقعة وكل الفرق تعاني غيابات باستمرار، وتجمد رصيد الفريق بعد هذه الخسارة برصيد 7 نقاط في المركز الثامن وللعروبة ثماني نقاط.