شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يقترب من التعاقد مع أحمد مال الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مصعب الفكي

اقترب نادي حتا من التعاقد مع اللاعب أحمد مال الله لاعب بني ياس السابق، وأكد مصدر مقرب أن النادي دخل في مفاوضات مع اللاعب، واتفق الجانبان على التفاصيل كافة، وسيتم الإعلان عن التعاقد رسمياً في غضون الأيام المقبلة.

ويعتبر مال الله من اللاعبين المميزين ويلعب في مركز المهاجم، ويمكن أن يسهم في حل مشكلة العقم الهجومي الذي يعانيه فريق حتا في الموسم الحالي.

وكان مال الله خاض عدداً من التجارب مع أندية الدولة مثل بني ياس وعجمان واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والإمارات.