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عبدالله بن زايد: خالص العزاء لأسرة الرحباني وللبنان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الذي وافت المنية أمس.
وقال سموّه على «تويتر»: «دخلك يا طير الوروار.. رح لك من صوبهن مشوار..
وسلم لي عَ الحبايب وخبّرني بحالهن شو صار. الرحمة و النور على روح إلياس الرحباني... خالص العزاء لعائلته الصغيرة الكريمة والكبيرة في لبنان».
وعبّر عن أمله بأن يعود لبنان إلى عهده الأول «وللحنه وثقافته وجماله كما عهدناه».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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