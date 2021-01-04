شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: خالص العزاء لأسرة الرحباني وللبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الذي وافت المنية أمس.

وقال سموّه على «تويتر»: «دخلك يا طير الوروار.. رح لك من صوبهن مشوار..

وسلم لي عَ الحبايب وخبّرني بحالهن شو صار. الرحمة و النور على روح إلياس الرحباني... خالص العزاء لعائلته الصغيرة الكريمة والكبيرة في لبنان».

وعبّر عن أمله بأن يعود لبنان إلى عهده الأول «وللحنه وثقافته وجماله كما عهدناه».