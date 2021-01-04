شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر نشاط المصانع الأمريكية ينهي 2020 عند قمة 6 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ديسمبر /كانون الأول.

لكن القراءة النهائية في مسح مديري المشتريات لمؤسسة (آي اتش إس ماركت) الذي نشر الاثنين أظهر تعافيا غير متجانس للقطاع، إذ شهد مصنعو السلع الاستهلاكية تدفقا أضعف لطلبات الشراء وسط قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وانفاقا محدودا من المستهلكين بينما أشار مصنعو الماكينات والمعدات إلى طلب قوي في علامة على تحسن في استثمار الشركات، حسبما قال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لنشاط الشركات في (آي اتش إس ماركت).

وقالت آي اتش إس ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع التصنيع ارتفع إلى 57.1 في ديسمبر/ كانون الأول من 56.7 في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتحسن المؤشر أيضا من القراءة الأولية البالغة 56.5 .

وأنهى المؤشر عام 2020 عند أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2014 ومكاسبه في ديسمبر/ كانون الأول كانت ثامن شهر على التوالي من التحسن بعد أن كان هوى إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات في أبريل/ نيسان عندما كانت الجولة الأولى من الإغلاقات لاحتواء كوفيد-19 في ذروتها.

وقالت اتش آي إس ماركت إن مؤشرها لإنتاج القطاع تراجع إلى 58.3 الشهر الماضي من 59.2 في نوفمبر/ تشرين الثاني في حين ارتفع مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2011 .

(رويترز)