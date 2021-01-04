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أبوظبي تطلق حملة تطعيم مجانية ضد كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 4 يناير 2021

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

 

وحثت الحملة المواطنين والمقيمين على اختيار تلقي لقاح «كوفيد-19»، لحماية أنفسهم ضد الفيروس، إذ يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أماناً وفعالية للحد من العدوى.

 

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "نريد أن نضمن أن يظل المجتمع آمناً وصحيحاً، لهذا خضعت اللقاحات لتجارب ودراسات صارمة لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها، ولهذا أحث الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا."

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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