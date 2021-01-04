شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا يحرج ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا الأمريكية اليوم الاثنين إن البيت الأبيض دفعه، خلافا لرغبته، لتلقي المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ضغط عليه فيها من أجل تغيير خسارته لانتخابات نوفمبر تشرين الثاني الرئاسية في الولاية.

وتحدث ترامب في المكالمة إلى سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية الجنوبية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أمس الأحد.

وقال رافينسبرجر لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "لا أعتقد مطلقا أنه كان من المناسب أن أتحدث إلى الرئيس لكنه ضغط (من أجل ذلك)، أعتقد أنه جعل فريق عمله يضغط علينا. كانوا يريدون إجراء مكالمة".