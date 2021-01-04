السعودية وقطر تتفقان على فتح الأجواء والحدود اعتباراً من مساء اليوم

وقال الصباح، إن "أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة #قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا"، بحسب قناة "الجزيرة".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين #قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم"، مشيراً إلى "الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة".

