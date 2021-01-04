انت الان تتابع خبر لبنان يدخل مرحلة الإغلاق العام ويخفض أعداد الوافدين اعتباراً من الخميس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، الإغلاق العام في البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الحالي.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي إن اللجنة ستواكب خلال فترة الإغلاق تجهيز المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية.
من جهته أكد وزير الداخلية أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق.
من جهته أكد وزير الداخلية أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق.