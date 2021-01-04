اخبار العالم

الاشتباه بسيارة مفخخة في نيويورك والشرطة تخلي مركز تسوق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الاشتباه بسيارة مفخخة في نيويورك والشرطة تخلي مركز تسوق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أخلت الشرطة الأميركية مركز تسوق في منطقة كوينز بولاية نيويورك بعد الاشتباه بسيارة مفخخة بعبوات غاز البروبان.
وبحسب الـ"ديلي ميل" فإن الشرطة أخلت مركز كوينز بليس التجاري بعد أن تلقت مكالمة بشأن السيارة المشبوهة المتوقفة على طول شارع كوينز بوليفارد حوالي الساعة 8:30 صباحا بتوقيت نيويورك.

وقامت فرقة المتفجرات التابعة لمكتب مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك بالتحقق من السيارة وأعلنت أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.


وفقا لقناة "NBC" فإن المواطنين اتصلوا بالشرطة بعد رؤية علب صغيرة موجودة على المقعد الخلفي للسيارة والتي ظهر أن لوحت ترخصيها مسروقة.

وذكرت الشبكة أن العلب كان ملصقا عليها عبارة Black Lives Matter، فيما لا تزال الشرطة تبحث عن السائق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا