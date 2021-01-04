سلطان عمان ينيب فهد بن محمود لحضور القمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أناب السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لترؤس وفد السلطنة بالقمة الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "يغادر البلاد غدا صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41".

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسلم رسالة خطية لللسلطان هيثم بن طارق من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالدعوة لحضور القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي القادمة.

وتم خلال المقابلة استعراض شامل للموضوعات المتعلقة بالقمة الخليجية القادمة، إضافة إلى سبل تعزيز مسيرة التعاون الخليجي والارتقاء بها تحقيقًا لمصالح دول وشعوب المنطقة، وتناولت المقابلة أيضا مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

تستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية الجامحة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لكن الإشارات المتباينة التي صدرت خلال الأسابيع القليل الماضية تركت المراقبين في ارتباك بشأن مخرجاتها.