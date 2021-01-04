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أبوظبي تطلق حملة تطعيم مجانية ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد ، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

 

وحثت الحملة المواطنين والمقيمين على اختيار تلقي لقاح «كوفيد-19»، لحماية أنفسهم ضد الفيروس، إذ يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أماناً وفعالية للحد من العدوى.

 

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "نريد أن نضمن أن يظل المجتمع آمناً وصحيحاً، لهذا خضعت اللقاحات لتجارب ودراسات صارمة لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها، ولهذا أحث الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا."

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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