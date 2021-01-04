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ولي عهد البحرين يترأس وفد بلاده بالقمة الخليجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أناب عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئاسةوفد بلاده بقمة الخليج 41.

 

ويتوجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة غدا الثلاثاء، إلى لترؤس وفد البحرين في مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول .

 

وأكدت البحرين ، في بيان أروجته وكالتها الرسمية" بنا" حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.

 

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رسمي يضم كلا من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من كبار المسؤولين.

 

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

 

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية الجامحة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لكن الإشارات المتباينة التي صدرت خلال الأسابيع القليل الماضية تركت المراقبين في ارتباك بشأن مخرجاتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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