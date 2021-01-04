السودان يكشف أسباب عدم مشاركتها في اجتماع اليوم لمناقشة ملف سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال بيان سوداني، إن الخرطوم ترفض المشاركة في اجتماع اليوم بشأن ملف سد النهضة بعدما تلقت دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر بدلا من الاجتماع الثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.



وفى وقت سابق قال وزارة الموارد المائية والرى أن إثيوبيا أرسلت دعوة لعقد اجتماع اليوم الإثنين، حيث شارك فى الاجتماع وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى، ولم تُشارك دولة السودان في الإجتماع، وعليه فقد تم إنهاء الإجتماع.

أضافت الوزارة فى بيان أنه تم الاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده يوم 10 يناير، خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لإتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.