شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تسير في اتجاه سيئ.. الأتراك ناقمون على أردوغان والان مع التفاصيل
وأفادت شركة Metropoll للأبحاث واستطلاعات الرأي بأنّ نحو 70% من سكان تركيا يعتقدون أن البلاد تسير في اتجاه سيئ ما يمثل أعلى نسبة من «المتشائمين» خلال السنوات الخمس الماضية. وفيما اعتبر 64.8% أن تركيا آخذة في التراجع، رأى نحو 21.7% أن البلاد تتحسن. ولفت 63.8% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن مستوى راحتهم انخفض خلال العام الماضي، ورأى 8.4% أن رفاهيتهم تدهورت خلال الفترة نفسها. ووفقا للاستطلاع أكد 27.1% أن رفاهيتهم ظلت راكدة خلال العام الماضي، وهي نسبة مفاجئة بالنظر إلى الضرر الواسع الذي أحدثته جائحة كورونا بالاقتصاد. وأوضح 80% من المُستطلعين أنهم عانوا من مستويات تضخم تجاوزت الرقم الرسمي لمعهد الإحصاء التركي التي كان آخرها 14%. ورأى 51% من المستجيبين للاستطلاع أن مستوى التضخم أعلى من 30%.
من جانب آخر، أعلن نحو 30% من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم إذا أجريت الانتخابات غداً، مع 6% فقط اختاروا حزب الحركة القومية الشريك في التحالف الحاكم.