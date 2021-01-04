طهران تخصب اليورانيوم بنسبة 20% في فوردو

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وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت أمس في مجمع (الشهيد علي محمدي) للتخصيب في فوردو، وفقا لما نقلته وكالة (فارس).وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

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