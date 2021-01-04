إبقاء حاملة الطائرات «نيميتز» في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة (يو إس إس نيميتز) في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية. ونقل بيان للوزارة عن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر القول «بسبب التهديدات الأخيرة التي صدرت عن القادة الإيرانيين ضد الرئيس دونالد ترمب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات (يو إس إس نيميتز) بوقف إعادة انتشارها الروتيني». وأضاف «إن الحاملة ستبقى الآن في موقعها ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية»، وحذر من أنه لا ينبغي أن يشك أحد في حزم الولايات المتحدة.

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