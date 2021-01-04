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سفينة تغير مسارها وتبحر باتجاه إيران

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز «عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة»، التابع للبحرية الملكية، أن حادث تداخل وقع أمس في مضيق هرمز بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، عن إشعار نشره المركز على موقعه الالكتروني، أنه «نتيجة لهذا التداخل غيرت السفينة التجارية مسارها شمالا ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية».

وكتبت شركة «درياد جلوبال» المتخصصة في الأمن البحري، على موقع تويتر، أن السلطات الإيرانية احتجزت على الأرجح ناقلة مواد كيماوية ترفع علم كوريا الجنوبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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