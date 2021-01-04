شكرا لقرائتكم خبر سفينة تغير مسارها وتبحر باتجاه إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز «عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة»، التابع للبحرية الملكية، أن حادث تداخل وقع أمس في مضيق هرمز بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، عن إشعار نشره المركز على موقعه الالكتروني، أنه «نتيجة لهذا التداخل غيرت السفينة التجارية مسارها شمالا ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية».

وكتبت شركة «درياد جلوبال» المتخصصة في الأمن البحري، على موقع تويتر، أن السلطات الإيرانية احتجزت على الأرجح ناقلة مواد كيماوية ترفع علم كوريا الجنوبية.