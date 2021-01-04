سفينة تغير مسارها وتبحر باتجاه إيران

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ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، عن إشعار نشره المركز على موقعه الالكتروني، أنه «نتيجة لهذا التداخل غيرت السفينة التجارية مسارها شمالا ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية».وكتبت شركة «درياد جلوبال» المتخصصة في الأمن البحري، على موقع تويتر، أن السلطات الإيرانية احتجزت على الأرجح ناقلة مواد كيماوية ترفع علم كوريا الجنوبية.
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