هاريس: محاولات ترمب إساءة استخدام للسلطة

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وفي أحدث مساعيه للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام جو بايدن، ضغط ترمب في مكالمة هاتفية استمرت ساعة على مسؤول الانتخابات الأبرز في جورجيا للعثور على ما يقرب من 12 ألف صوت لازمة لقلب نتائج الولاية لصالحه، وفقا لتسجيلات نشرتها صحيفة واشنطن بوست.وقالت الديمقراطية هاريس، في فعالية انتخابية في سافانا بولاية جورجيا، «إن تصرفات ترمب تكشف صوت اليأس»، ورفض وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر، وهو من الحزب الجمهوري، مزاعم الرئيس في المكالمة، وقال لترمب «إنها تستند إلى نظريات مؤامرة مفضوحة».
وغرد ترمب على (تويتر) بشأن رافنسبيرجر قائلا «إنه ليس لديه فكرة!»، مضيفا إنه اتصل بوزير الخارجية بشأن تزوير أصوات الناخبين في جورجيا.
وستجري جورجيا انتخابات إعادة على مقعدين في مجلس الشيوخ، وقد تؤدي نتائجها إلى ترجيح الأغلبية الجمهورية في المجلس.
ويتحدث ترمب على أن الانتخابات قد تم تزويرها ضده، لكنه لم يقدم أي دليل مؤثر في أي محكمة.
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