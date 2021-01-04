قتلى وجرحى في استهداف حافلات بريف حماة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد قتلى الاستهداف الذي تعرضت له حافلات على طريق الرقة حماة وسط سوريا.

وقال محافظ حماة طارق كريشاني «قتل 9 وجرح 4 مدنيين جراء اعتداء إرهابي على الحافلة التي كانوا يستقلونها قرب منطقة وادي العزيب بريف سلمية، وتم نقل جميع الجرحى إلى مشفى السلمية وتأمين جميع الركاب». وأكدت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية أن سيارة تقل عسكريين ومدنيين تعرضت لعمل إرهابي مما أدى لمقتل ستة أشخاص وإصابة 5 آخرين في منطقة وادي العزيب بريف سلمية الشمالي الشرقي، حوالي 90 كم عن مدينة حماة.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة السورية أن حافلة تابعة للقوات الحكومية السورية تعرضت لاستهداف في منطقة وادي العزيب ما أدى لمقتل 6 عناصر وإصابة آخرين.

وترتبط منطقة وادي العزيب مع مناطق ريف حماة الشرقي.