نتنياهو: لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية، وذلك بعد إعلان طهران بدء رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%. ونقلت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عنه القول «قرار إيران الاستمرار في انتهاك التزاماتها ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية أمور لا يمكن تفسيرها إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها بتطوير برنامج نووي عسكري».

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