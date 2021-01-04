الاتحاد الأوروبي: جاهزون للعمل في ليبيا

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وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل «إن الاتحاد مستعد للعمل في ليبيا في إطار الأمم المتحدة، ولكنه لم يتلقى أي تقرير أو بيانات من الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن نشر أي قوات دولية أو أوروبية في هذا البلد».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواكبة جميع جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والمساعدة على تنفيذ مختلف بنود وتوصيات مؤتمر برلين.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل «إن الاتحاد مستعد للعمل في ليبيا في إطار الأمم المتحدة، ولكنه لم يتلقى أي تقرير أو بيانات من الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن نشر أي قوات دولية أو أوروبية في هذا البلد».

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