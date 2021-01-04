شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة طلابية ضد أردوغان بسبب تعيينه رئيساً لجامعة البوسفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ ف ب

تظاهر مئات من طلاب جامعة البوسفور في إسطنبول، الاثنين، ضد تعيين رئيس لها مقرب من نظام الإخوان برئاسة أردوغان معتبرين أنها محاولة من السلطة لوضع اليد على الجامعة.

وتجمع حوالى ألف شخص قرب الحرم الجامعي وهم يهتفون: «لا نريد عميداً معيناً» من قبل الحكومة و«إذا لم يرحل سنبقى!» بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس. وقالت مجموعة داعمة لهذا التحرك على تويتر، إن الشرطة أوقفت اثنين على الأقل من المتظاهرين على هامش التحرك.

واختير مليح بولو (50 عاماً) الجمعة من قبل أردوغان لرئاسة جامعة البوسفور، وهي مؤسسة عامة تعطى فيها الدروس باللغة الإنجليزية وتخرّج فيها جزء من النخبة في البلاد.

لكن تعيين رئيس للجامعة من خارجها علماً أنه حاول في 2015 الترشح لمنصب نائب رئيس لها تحت ألوان حزب العدالة والتنمية الإخواني بزعامة أردوغان، أثار غضباً شديداً.

وبالإضافة إلى ارتباطه بنظام الإخوان، فإن تعيينه بمرسوم رئاسي أثار غضباً إضافياً لدى الطلاب والأساتذة.

وكان رئيس جامعة البوسفور يتم اختياره في الماضي عن طريق الانتخاب، ولكن أردوغان أخذ على عاتقه تعيين رؤساء الجامعات عقب محاولة الانقلاب في العام 2016 التي أعقبتها سيطرة صارمة على كل المؤسسات. ففي ذلك العام، أثار أردوغان امتعاض الأوساط الأكاديمية إثر تعيينه لأول مرة عميداً ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور الذي يحظى بشعبية والذي كان قد انتخب قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

وقال إرتوغرول أوستا وهو طالب هندسة شارك في احتجاج الإثنين لوكالة فرانس برس «في العام 2016، عارضنا ذلك. هذه المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر ونحتاج إلى إظهار رد فعل أقوى».. المرة الأولى عميداً ليحل مكان رئيس جامعة البوسفور الذي يحظى بشعبية والذي كان قد انتخب قبل أيام قليلة من محاولة الانقلاب.

وقال إرتوغرول أوستا وهو طالب هندسة شارك في احتجاج الإثنين لوكالة فرانس برس «في العام 2016، عارضنا ذلك. هذه المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر ونحتاج إلى إظهار رد فعل أقوى».