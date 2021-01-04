شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعرب عن «خيبة أملها» لرفض بريطانيا تسليم أسانج.. والمكسيك تعرض اللجوء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-أ.ف.ب



أعربت وزارة العدل الأمريكية عن «خيبة أملها الكبيرة» لرفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: "سنستمر في طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة"حيث هو ملاحق بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية.

ورفض القضاء البريطاني، الاثنين، طلب تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة. والقرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة «أولد بيلي» الجنائية في لندن قابل للاستئناف.

في المقابل، عرضت المكسيك الاثنين، اللجوء السياسي على جوليان أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي: "سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج ولتعرض عليه المكسيك اللجوء السياسي". وأضاف: "نحن مستعدون لمنح اللجوء ونهنىء القضاء البريطاني بقراره".