شكرا لقرائتكم خبر عن شذى النقبي: عمل الموظف خلال الحرمان يضرّ بكفيله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

توجه شذى النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة في مقره بأبوظبي، اليوم الثلاثاء، سؤلاً عن إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، للحد من ظاهرة «العمل خلال الحرمان» التي من شأنها الإضرار بمصالح الكفيل السابق.

وأفادت في سؤالها بأنه لوحظ أن بعض العمال الذين يخضعون لحرمان من العمل من الوزارة، يدخلون إلى الدولة بتأشيرات زيارة، ويعملون لدى القطاع الخاص، أو يحصلون على تصريح عمل لدى جهات شبه حكومية، مطالبة بتوضيح إجراءاتها للحد من هذه الظاهرة، وضمان عدم التحايل على قرارات الحرما.

وأضافت أن جهود الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مقدرة في هذا الشأن، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة، حدوث خلل في أمن بعض أعمال الكفلاء واستقرارهم، ودخولهم في صرعات نفسية ومادية، لذلك لا بدّ أن يتبع المكفولون المحرومون من العمل، أحد إجراءين: إما مغادرة الدولة، لحين انتهاء مهلة الحرمان، أو المكوث في الدولة مع احترام قرار الحرمان.

وتابعت «يلجأ المكفول (العامل) الذي وقّع الحرمان عليه، إلى التحايل على هذا القرار والدخول بتأشيرة سياحة، ثم يعدل وضعه على هذا النحو، لحين انتهاء مهلة الحرمان والمقدرة بعام واحد، ومن ثم تبدأ رحلة التحدي مع الكفيل الذي لحق به الضرر من هذا العامل سابقاً، حيث يمثل ذلك إخلالاً بالعقد المبرم بينهما، دون النظر إلى الخسارة التي تكبدها الكفيل في إجراءات ثبيت الإقامة».

وأوضحت أن الكفيل الذي استقطب العامل (الموظف) أول مرة، يعمل على تدريبه وتأهيله، ويتكبّد كلفة إجراءات الإقامة والفحص الطبي والتأمين وغيرها، ولسبب أو لآخر تنتهي علاقة العمل بين الطرفين، ولكن الكفيل يفاجأ بأن المكفول تحايل على تطبيق مدة الحرمان، ودخل الدولة بتأشيرة زيارة، وبدأ يعمل لدى كفيل آخر منافس، ما يعرّض الأول خسائر فادحة، بسبب ذلك، وتعريض أسرار عمله بإفشائها في الجهة المنافسة.

ولفتت النقبي إلى أن الإجراء المعمول به سابقاً في هذا الشأن، كان يتطلب توجه الكفيل مع المكفول إلى مقر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإدراج اسم المكفول في النظام (حرمان لمدة عام وإجباره على مغادرة الدولة)، والتأكد من مغادرته، ومن ثم يضمن عدم إفشاء أسرار عمله واستمراره بالشكل المطلوب دون أي ضغوط.

ودعت إلى ضرورة وضع آلية واضحة بإطار زمني واضح، يكفل حماية حقوق أصحاب العمل، ومنها منع الموظف (العامل) الذي ترك العمل وينطبق عليه هذا القرار (الحرمان) من العمل في الدولة تماماً، وتحت أي مسمّى لمدة قد تكون 6 أشهر، والتشديد على ألا يستقطب صاحب عمل أي موظف، إلا بعد مرور هذه المدة على تركه عمله السابق.