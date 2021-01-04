شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الشارقة الدولية لـ«شطرنج السيدات» تنطلق الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس المقبل النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الشارقة الدولية الافتراضية لشطرنج السيدات وينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تحت إشراف ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر البطولة حتى 9 يناير الجاري.

وتقام البطولة عن بعد نسبة لظروف جائحة كورونا، وتشارك في البطولة 200 لاعبة من جميع أنحاء العالم يتنافسن على كأس البطولة بالإضافة إلى لاعبات الدولة سواء مواطنات أو من الجاليات المقيمة في الدولة.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات: نبعت فكرة البطولة من رؤية وتوجيهات حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نحو تشجيع رياضة المرأة بإمارة الشارقة من خلال تنظيم واستقطاب العديد من الأحداث الرياضة الدولية والعالمية التي تعكس الجانب الثقافي والرياضي في الإمارة الباسمة.

وعن أهداف البطولة قالت: نهدف من خلال هذه البطولة إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبات النادي، واكتساب الخبرة العالمية للاعبات النادي بالاحتكاك مع لاعبات دوليات ووضع النادي في صفوف الأندية العالمية في تنظيم البطولات الدولية.

وأضافت: البطولة تواصل تطورها من نسخة إلى أخرى، بعد أن نجحت في استقطاب اللاعبات المميزات، وهي مدرجة ضمن الأجندة الدولية، وهو ما يصب في مصلحة لعبة الأذكياء، من خلال زيادة القاعدة، واحتكاك اللاعبات بمدارس مختلفة.