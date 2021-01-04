شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى: فتح ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم تتمثل فى تمسك كل طرف بمطالبه.

وقال السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تحديث، مطالبا بعقد حوار مجتمعى عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية لتنفيذ إصلاحات بشأن هذا الملف.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون إصلاح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيا، مؤكدا أن تأجيل الإصلاح يزيد من تعقيد الأزمة.

وأعرب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن ثقته فى فتح مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعى المقبل.