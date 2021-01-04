النمسا تُعلن إصابات بسلالتي كورونا البريطانية والمتحورة في جنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة -

صرحت الصحة النمساوية، أن السلطات الصحية قد سجلت 5 إصابات بسلالتي كورونا المتحورتين المعلن عنهما مؤخرا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

كما وقد أفاد المسؤول بوكالة الصحة العامة في النمسا فرانتس أليربرجر في تصريح صحفي، إن حالات الإصابة بالسلالة البريطانية للفيروس، رصدت لدى رجل نمساوي وصل من لندن في 21 ديسمبر، وفتاة نمساوية تبلغ من العمر 12 عاما قدمت من بريطانيا في 18 ديسمبر، بالإضافة إلى طفلين شقيقين من سلوفاكيا. وفقاً لـ روسيا اليوم.

أما الإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية فهي لسيدة نمساوية في الثلاثين من عمرها عادت من عطلة في جنوب إفريقيا في السادس من ديسمبر.

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا

النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.