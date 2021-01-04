سطان عُمان يُعلن تغيبه عن "القمة الخليجية"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، لن يستطيع حضور القمة الخليجية المقررة غدًا الثلاثاء.

كما وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيتوجه إلى السعودية غدا ليترأس وفد بلاده في القمة

نيابة عن السلطان. وفقاً لـ سبوتنيك.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث برسالة إلى سلطان عمان، تتضمن دعوته لحضور القمة الخليجية التي من المنتظر أن تشهد مصالحة بين قطر ودول الخليج المقاطعة للإمارة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقبل نحو أسبوع أعلنت الأمانة

العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان على موقعها الرسمي نهاية الشهر الماضي، أنه من المقرر عقد القمة في السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وبمشاركة قادة الدول الأعضاء في 5 يناير 2021.

وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.