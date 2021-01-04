الرئيس المكسيكي يُقدم فرصة اللجوء السياسي لمؤسس ويكيليكس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح لوبيز أوبرادور، الرئيس المكسيكي، أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لمنح اللجوء السياسي لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في المكسيك.

وأفاد أوبرادور، في مؤتمر صحفي له، اليوم الإثنين "أنا أسأل لتنفيذ الإجراءات المقابلة حتى يُطلب من حكومة المملكة المتحدة إمكانية الإفراج عن جوليان أسانج وعرض المكسيك عليه اللجوء السياسي". وفقًا لـ سبوتنيك.

يأتي هذا بعد رفض القضاء البريطاني، تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتهمه بالتجسس لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية الدبلوماسية الأمريكية عبر موقعه الإلكتروني، والذي قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عامًا.

وقررت القاضية فانيسا باريتسر، في حكمها اليوم الإثنين، أنه "من الظلم تسليم أسانج" إلى الولايات المتحدة، مرجعة ذلك إلى أسباب صحية ولأنه ربما يحاول الانتحار.

وأضافت باريستر "تجاوزت أنشطته الصحافة، كونه

حصل على المعلومات من خلال القرصنة"، مشيرة إلى أن لا يوجد سبب للاعتقاد بأن حقوق الإنسان لأسانج سيتم انتهاكها في الولايات المتحدة.

واتهم المدعون الأمريكيون أسانج البالغ من العمر 49 عامًا بـ 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.

وقال محامون الذين يمثلون الحكومة الأمريكية في مرافعاتهم الختامية بعد جلسة الاستماع التي استمرت أربعة أسابيع في الخريف إن فريق دفاع أسانج أثار قضايا ليست ذات صلة وغير مقبولة. فقد عارضوا طلب الدفاع في أن تتوصل المحكمة إلى الحكم بناء على حقيقة أن الولايات المتحدة ارتكبت التعذيب وجرائم الحرب والقتل وانتهاكات القانون الدبلوماسي والدولي وأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة خارجة عن القانون.