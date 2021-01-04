إصابات كورونا تتخطى 85 مليونا حول العالم

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الاثنين، أن إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تخطت حاجز الـ 85 مليونا.

وجاء في بيانات الجامعة، التي تلخص بيانات من السلطات الفدرالية الأمريكية، وكذلك وسائل الإعلام، ومصادر مفتوحة أخرى، أن إصابات كوفيد-19 في العالم تخطت اليوم حاجز الـ85 مليون إصابة، إذ بلغت 85 مليوناً، و59632 إصابة، في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الجامعة الأمريكية إلى وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الإصابة، وتعافي أكثر من 48 مليون مصاب.

وبحسب الجامعة نفسها سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 20.6 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 10.3 مليون حالة إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ7.7 مليون حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.