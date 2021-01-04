العثماني: أنظمة التأمين تساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات

جدة - عبدالحي حسين - استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، الذي قدم، وسلم له التقرير السنوي للهيأة برسم عام 2019، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12، المحدث لهذه الهيأة، التي تراقب قطاعات التأمين، والتقاعد، والتعاضد، والتأمين الإجباري عن المرض.

وبالنسبة إلى قطاع التأمين، أوضح رئيس الهيأة أن أداءه كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46,7 مليار درهم، خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع عام 2018، ما مكن المغرب من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا، والثالثة عربيا.

كما تميز قطاع التأمين في المغرب باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة، إذ يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.

وفيما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيأة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد بـ10 في المائة مقارنة مع عام 2018، إذ بلغت 49,3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء، أو المتقاعدين، وذوي الحقوق، التابعين للقطاعين العام، والخاص بحوالي 4,9 في المائة، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف عام 2018 إلى 232 ألفا برسم عام 2019.

من جانبه، أشاد رئيس الحكومة بالنتائج، التي حققتها الهيأة، خلال عام 2019، ونوّه برئيسها، وبكافة أطرها، مشددا على دورها المركزي المهم في حماية المؤمن لهم، والمنخرطين، والمشتركين، والمستفيدين من الحقوق، لا سيما من خلال مراقبة ديمومة، وتناسق أنظمة التأمين.

ولاحظ رئيس الحكومة أن أنظمة التأمين تُجسد أمان الأنشطة، التي تحتاج إلى تأمين، وتُساعد في رفع منسوب الثقة في مختلف المعاملات المرتبطة به، علاوة على مساهمتها المهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.